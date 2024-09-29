Гулый: с 2025 года туры из России в Белоруссию станут внутренним туризмом

С 2025 года туры из России в Белоруссию приравняют к внутреннему туризму. Об этом сообщил представитель Российского союза туриндустрии в соседней республике Филипп Гулый в разговоре с ТАСС .

По его словам, в рамках двустороннего сотрудничества между странами также планируют отменить НДС на туристические поездки по территории Союзного государства.

До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия и Белоруссия работают над созданием совместного туристического информационного центра и отменой НДС на туры между двумя странами.

В конце прошлого года в Бресте подписали соответствующие соглашения и утвердили дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере туризма.

Ранее в Подмосковье появился новый туристический маршрут к 100-летию кончины патриарха Тихона.