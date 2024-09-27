Новый турмаршрут по местам жизни святителя Тихона разработали в Подмосковье

Новый туристический маршрут к 100-летию кончины святителя Тихона представили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Путешественники смогут побывать в местах, связанных с жизнью и служением патриарха, ощутить духовную атмосферу и насладиться красотами древних городов.

В первый день маршрута участники отправятся в Успенский собор Московского Кремля. Именно здесь Тихон исповедовал свою веру и совершал служения, наполняя стены храма особенной атмосферой и вдохновляя прихожан на молитву.

Во второй день туристы посетят Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, которая стала местом духовного вдохновения святителя Тихона. Третий день маршрута продолжится в Коломне, далее гости отправятся в Клин.

Подробнее с маршрутом можно ознакомиться на главном туристическом портале Подмосковья.

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