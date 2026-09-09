Турция примет около 7 миллионов россиян в 2026 году

РСТ: Турция может принять семь миллионов российских туристов по итогам года

Турция по итогам года может принять около семи миллионов российских туристов. Об этом на пресс-конференции РСТ заявил коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

По оценке турецких коллег, турпоток из России достигнет семи миллионов человек. Это превысит прошлогодний показатель в 6,9 миллиона. В статистику входят как туристы в Анталье, так и транзитные пассажиры через Стамбул.

В топе продаж Tez Tour — Турция, Китай и Вьетнам. После отмены виз авиаперевозка в Китай выросла до 270 рейсов в неделю. Вьетнам стал хедлайнером сезона, активно наращивая рейсы из российских городов.

Эксперт посоветовал выбирать рейсы с пересадками — они на 30% дешевле прямых. Средний чек по Китаю составляет 85–100 тысяч рублей, по Мальдивам — 155–180 тысяч. Бюджетный тур можно найти в любой стране.

Ранее в РСТ сообщили, что Вьетнам обошел ОАЭ по популярности среди российских туристов.