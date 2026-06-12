Турпоток из России в Узбекистан с начала года вырос на треть

За первые пять месяцев 2026 года Узбекистан посетили 465 885 российских туристов, что на 39% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по туризму Узбекистана.

В минувшем году в стране побывали 334 275 россиян. Майские праздники в среднеазиатской республике провели 124 043 граждан России, в 2025 году их было 94 216, рост составил порядка 30%.

Ранее на форуме «Путешествуй!» в Москве представители Минэкономразвития, регионов и бизнеса обсудили развитие круглогодичного туризма в России. Это одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Более равномерное распределение турпотока позволяет поддерживать экономику регионов и эффективнее использовать инфраструктуру.