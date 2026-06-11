Развитие круглогодичного туризма в России обсудили на форуме «Путешествуй!»
Деловая сессия «Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года» прошла 11 июня на ВДНХ в рамках международного форума «Путешествуй!». Представители Минэкономразвития, регионов и бизнеса обсудили развитие круглогодичного туризма в России и перераспределение спроса вне высокого сезона, сообщила пресс-служба «Авиасейлс».
Существенного выравнивания туристического сезона в масштабах страны пока не происходит, несмотря на отдельные успешные региональные практики, сообщил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
По его словам, для роста круглогодичного туризма регионы должны развивать продукты, отвечающие признакам всесезонности, заранее рассказывать путешественникам о возможностях туров весной и осенью, делать ставку на поездки выходного дня и использовать гибкое ценообразование.
По данным «Авиасейлс», порядка 40% перелетов по России приходятся на период с июня по сентябрь — традиционный пик спроса для большинства направлений. В остальное время года поток туристов распределяется не так равномерно. В каждом субъекте есть месяцы, когда доля поездок опускается ниже среднего уровня, примерно до 8,3% в месяц.
Своим опытом на сессии поделились Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Москва. Спикеры рассказали о новых турпродуктах, событиях, городских маршрутах и информационных кампаниях, помогающих привлекать путешественников вне сезона.
«Авиасейлс» представил промежуточные итоге проекта «Внесезон» — его запустили совместно с Минэкономразвития весной 2026 года. Он направлен на продвижение туров по России и информирование населения о возможностях поездок в разные регионы в течение года.
Бизнесмены рассказали о роли отрасли в развитии круглогодичного туризма. Комплекс отдыха «Завидово» поделился опытом развития туристического объекта в Тверской области, а конгресс-бюро Свердловской области указало на вклад деловых мероприятий в выравнивание сезонности.
Участниками сессии стали:
- замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков;
- директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова;
- зампред комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов;
- зампред правительства Челябинской области Андрей Коляда;
- замгендиректора — руководитель конгресс-бюро АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Евгений Тарасевич;
- гендиректор комплекса отдыха «Завидово» Евгений Макаров.
Модератор сессии — директор по работе с органами государственной власти сервиса для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс» Татьяна Евлампиева.
Развитие круглогодичного туризма — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Более равномерное распределение потока путешественников позволяет эффективнее использовать туристическую инфраструктуру, поддерживать экономику регионов и формировать устойчивый спрос на поездки по стране в течение всего года.