Развитие круглогодичного туризма в России обсудили на форуме «Путешествуй!»

Деловая сессия «Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года» прошла 11 июня на ВДНХ в рамках международного форума «Путешествуй!». Представители Минэкономразвития, регионов и бизнеса обсудили развитие круглогодичного туризма в России и перераспределение спроса вне высокого сезона, сообщила пресс-служба «Авиасейлс».

Существенного выравнивания туристического сезона в масштабах страны пока не происходит, несмотря на отдельные успешные региональные практики, сообщил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

По его словам, для роста круглогодичного туризма регионы должны развивать продукты, отвечающие признакам всесезонности, заранее рассказывать путешественникам о возможностях туров весной и осенью, делать ставку на поездки выходного дня и использовать гибкое ценообразование.

По данным «Авиасейлс», порядка 40% перелетов по России приходятся на период с июня по сентябрь — традиционный пик спроса для большинства направлений. В остальное время года поток туристов распределяется не так равномерно. В каждом субъекте есть месяцы, когда доля поездок опускается ниже среднего уровня, примерно до 8,3% в месяц.

Своим опытом на сессии поделились Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Москва. Спикеры рассказали о новых турпродуктах, событиях, городских маршрутах и информационных кампаниях, помогающих привлекать путешественников вне сезона.