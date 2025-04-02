Туроператоры спрогнозировали до 20% роста турпотока на курортах Кубани

Туроператоры прогнозируют значительный рост потока путешественников на курортах Краснодарского края летом 2025 года. Даже в районе Анапы, где пляжи пострадали от ЧП с танкерами, число отдыхающих не уменьшится. Такое мнение выразил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Александр Мкртчян.

«Естественно, те люди, которые боятся выделения мазута в воде или на пляже, выберут санаторно-курортный отдых. Здесь ничего мешать санаторно-курортному лечению не будет», — процитировал его Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

В Геленджике наблюдается значительный рост туристов. По словам эксперта, уже число бронирований выросло на 17%. В Сочи рост составляет 17–18%, в Туапсинском районе — 20%.

Также зафиксировано увеличение бронирований в регионах Краснодарского края, расположенных на побережье Азовского моря. В этих регионах также наблюдается значительный рост спроса, поэтому для края в целом мы не видим никаких проблем.

«Если брать Анапу, особенно Витязево, Благовещенскую, то в этом году я думаю, что владельцы отелей выйдут в ноль. Да, большого плюса не будет, но и минуса тоже не будет», — добавил Мкртчян.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Арктический регион интересен для массового туризма и имеет большой потенциал в этой сфере. Однако сначала необходимо решить вопрос транспортной доступности. Нужно создать сеть аэропортов, а в малых воздушных гаванях провести ремонт.