Туроператоры России не увидели снижения интереса к Турции из-за паленого алкоголя

Сообщения о смертельных отравлениях поддельным алкоголем в Турции не напугали россиян. Об этом свидетельствует большое количество броней отелей на весну и лето. Об этом 360.ru заявил генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

«Мы, как туроператоры, выбираем именно те отели, которые сами проверили. Мы проводим рекламные туры, выезжаем туда, живем, пробуем, что там готовят, проверяем все документы, что отель сертифицирован», — рассказал Арутюнов.

Он пояснил, что риск отравиться поддельным алкоголем на отдыхе в Турции высок для туристов, которые самостоятельно бронируют отели без дополнительной проверки в попытке сэкономить.

Глава турагентства пояснил, что в Турции сохранилась ситуация, когда отельеры просто приписывают себе лишние звезды в попытке привлечь больше клиентов. Поэтому поездку лучше оформлять через специалистов.

Если вы бронируете отель через туроператора, то с вероятностью 99,9% вы избавитесь от проблем с паленым алкоголем. Если считаете, что самые умные и может все сделать самостоятельно, то вас ждут проблемы. Скупой платит дважды, а иногда расплачивается своим здоровьем

Он отметил, что пока не видел среди туристов настолько сильного страха перед паленым алкоголем, чтобы они отказывались от поездки в Турцию из-за небольшого количества альтернатив.

«В июне–июле, кроме жарких арабских стран, особых вариантов нет, чтобы недалеко лететь. Можно, конечно, отправиться на Мальдивы, но только перелет обойдется дороже, чем стоит нормальный алкоголь, который можно купить в Турции», — заявил директор турагентства.

Проблему с паленым спиртным он назвал сильно преувеличенной, которая в основном касается самостоятельных туристов, которые в желании сэкономить лишний доллар рискуют своим здоровьем.

Возможное падение интереса россиян к турецким курортам из-за роста смертельных случаев отравления паленым алкоголем спрогнозировал источник РИА «Новости» на туристическом рынке.

Он подчеркнул, что пока ситуация не критичная, но на имидже страны сообщения о росте смертей из-за поддельного спиртного могут сказаться негативно.