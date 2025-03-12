Россиян предупредили о массовых смертях от контрафактного алкоголя в Турции

Участившиеся случаи гибели после отравления контрафактным алкоголем в Турции могут привести к массовому отказу россиян посещать курорты страны. Об этом РИА «Новости» сообщил источник на туристическом рынке.

По его мнению, отдыхающие из России с высокой долей вероятности начнут рассматривать альтернативные направления. При этом источник оговорился, что на данный момент ситуация не столь критичная.

«Слухи о смертях от поддельного алкоголя способны негативно сказаться на имидже Турции в качестве популярного туристического направления у российских туристов. Туристы могут рассмотреть другие страны для отдыха, что приведет к снижению потока туристов. Но говорить о какой-либо критической ситуации на данный момент не приходится», — пояснил собеседник агентства.

Ранее россияне также пожаловались на массовые случаи заболевания лихорадкой денге в Таиланде.