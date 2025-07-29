Туроператоры не получили жалоб от россиян на разрушительные ливни в Пекине

РСТ: Разрушительные ливни в Пекине не повлияли на поездки россиян в Китай

Обрушившиеся на Пекин обильные ливни не сказались на отправившихся в Китай российских туристах. Это направление в июле не пользуется особым спросом. Об 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на членов организации.

В компании Space Travel заявили, что данных о пострадавших от ливней в Пекине российских туристах не получали. По данным фирмы, сейчас в столице Китая находятся только транзитные путешественники. На работе пекинских аэропортов непогода не повлияла.

Туроператор ITM group подтвердил, что столица Китая пережила сильнейший ливень, который уже прекратился.

«В настоящее время город живет обычной жизнью — все работает в обычном режиме. Относительно эвакуации: как правило, она требуется в предгорных районах на окраинах», — пояснили в компании.

Там добавили, что жалоб от приехавших в Китай россиян не получали, забронированных туров никто не отменял.

Компания «Спектрум» заявила, что ее туристы находятся в других провинциях Китая и их безопасности ничего не угрожает. Фирма продолжила отслеживать ситуацию и пока не столкнулась ни с досрочным прекращением туров, ни с отменой броней будущих поездок

Обрушившиеся на северные провинции Китая, включая Пекин, обильные ливни привели к наводнению. Власти столицы страны объявили о массовой эвакуации. По данным оперативного штаба по борьбе со стихийными бедствиями, в Пекине погибли 30 человек.

Непогода привела к срыву работы аэропортов, где отменили или задержали более 100 рейсов. Затопленные территории привели к сбоям в движении поездов. Более 130 населенных пунктов оказались без света из-за разрушения инфраструктуры энергосистемы.