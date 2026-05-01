Туроператор рассказал об угрозе закрытия гостиниц в Турции

Крупные пятизвездочные гостиницам вряд ли закроются из-за проблем с пожарной безопасностью, потому что они успели пройти необходимые проверки. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

По его словам, под угрозой сейчас находятся небольшие отели, которые не устранили недостатки в вопросах пожарной безопасности. Объекты могут закрыть прямо перед началом летнего сезона, если они не прошли проверки до 31 мая.

«Что касается крупных отелей, в частности, на курортах Антальи, то значительная их часть уже устранила все недостатки», — уточнил эксперт.

Он призвал туристов не беспокоиться по поводу гостиниц, но на всякий случай узнать через посредников или напрямую о статусе объекта, в который они планируют заселиться.

Ранее Tez Tour сообщил, что россияне стали чаще летать в Китай и Вьетнам на майские праздники. Число путешествий в эти страны увеличилось в 2-3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.