Туроператор рассказал о ситуации с «битвами за лежаки» в Турции

Проблемы с нехваткой лежаков в Турции нет. На это в беседе с РИА «Новости» указал координатор Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

«С точки зрения себестоимости отдыха и логики нет смысла устанавливать много лежаков: некоторые туристы могут уехать на экскурсию, другие вовсе не отдыхают на море. <…> В целом у нас нет такой серьезной проблемы», — подчеркнул он.

Координатор Pegas Touristik отметил, что туристы вряд ли пойдут с такой проблемой в суд, подобные вопросы решает руководство гостиницы. В Турции во многих отелях гостей предупреждают, что шезлонги бронировать нельзя. В некоторых сотрудники пляжа убирают с лежака полотенце, если гость долго отсутствует.

Чаще всего с «битвой за лежаки» сталкиваются туристы, которые в разгар сезона приезжают в небольшие отели ниже четырех звезд. Россиянам посоветовали в случае возникновения проблемы с пляжным отдыхом в первую очередь обращаться к администрации отеля, потом звонить туроператору. А также фиксировать нехватку лежаков и брать копии обращений.