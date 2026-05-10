Поле битвы за шезлонги: как не испортить отдых борьбой за лежак и кто заплатит, если его нет
Юрист Шалоносов: за отсутствие шезлонга на отдыхе можно получить компенсацию
Отдых у бассейна или на пляже популярных заграничных курортов все чаще напоминает войну за свободный шезлонг. Пока одни «бронируют» лежаки еще до завтрака, другие остаются без свободных мест и вынуждены часами ждать, пока кто-то освободит место. Теперь у туристов есть возможность получить компенсацию за испорченный отдых.
Выигранная битва за лежаки
Отдыхавший на греческом острове Кос вместе с семьей турист из Германии добился компенсации более чем в 1000 евро, потому что за все время отпуска не смог воспользоваться свободным лежаком, который занимали другие отдыхающие, оставляя на нем полотенца.
Как сообщила газета Bild, каждое утро мужчина вставал в 06:00, чтобы занять свободные шезлонги для себя, жены и детей, и каждый раз терпел неудачу. Обращения к администрации отеля и к туроператору ни к чему не привели.
После возвращения в родной Ганновер турист обратился в суд с жалобой на турфирму за испорченный отдых. Он пояснил, что организовавшая поездку компания не стала вести борьбу с «бронированием» лежаков при помощи полотенец. Истец подчеркнул, что ему и его детям пришлось загорать на полу.
До суда туроператор выплатил недовольному клиенту 350 евро компенсации, но судья решил, что этого мало. Он рассчитал, что нехватка лежаков стоит не менее 15% от стоимости всей путевки за каждый день. Поэтому турист дополнительно получил 986 евро.
Россияне тоже могут добиться компенсации?
Обязанность предоставлять лежаки отдыхающим лежит на отеле, но за то, чтобы их хватало всем, отвечает туроператор, который организовал поездку. Об этом в комментарии 360.ru заявил юрист по туризму Эдуард Шалоносов.
Он пояснил, что так работает федеральный закон «О туристической деятельности», и туроператор несет всю ответственность за оказание услуг клиенту вне зависимости от того, кто их оказывает.
Для чего потребитель едет в Турцию, Египет, Таиланд, Израиль? Чтобы лечь возле моря, чтобы ему хватило лежака, шезлонга, места на пляже, а не для того, чтобы он приехал, воспользовался отелем, покушал и уехал. Нет. Мы не для этого туда летим. Поэтому виноват отель, а отвечать будет туроператор.
Эдуард Шалоносов
Юрист отметил, что в случае нехватки шезлонга сначала нужно обратиться с жалобой в отель: если там не помогли, стоит позвонить оператору и потребовать решения проблемы.
«Если ничего не помогает, то турист может потребовать компенсацию. Мы такую взыскали, она была небольшая — 50 тысяч рублей, и добились снижения покупной стоимости путевки на 15 или 20 тысяч рублей», — добавил Шалоносов.
Он подчеркнул, что путевка стоила в пределах 130 тысяч рублей. Но клиент столкнулся с тем, что пляж находился далеко — от 30 до 40 минут на трансфере, — был очень маленьким и шезлонгов не хватало.
Юрист добавил, что для доказательства требуются фотография отсутствия свободных лежаков и копии жалоб в отель и туроператору. Аргумент, что отель можно было бы поменять, в этом случае не работает, потому что турист уже находится на месте и рассчитывает на качественный отдых, за который заплатил.
В борьбу с «бронированием» лежаков полотенцами включились отели
Отдыхающие в отелях уровня четырех-пяти звезд туристы с нехваткой лежаков не сталкиваются. «Бронирование» шезлонгов оставленными полотенцами там не приветствуется, о чем гостей всегда предупреждают, объяснил 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
Он пояснил, что с нарушителями таких правил отели ведут борьбу просто и включают в итоговую стоимость аренду лежака.
Это достаточно большие деньги. На общественном пляже аренда шезлонга стоит до 40 долларов. Поэтому многие в таком случае часто дают заднюю.
Дмитрий Арутюнов
Эксперт добавил, что подобные ситуации сейчас происходят достаточно редко. Отели давно рассчитывают количество гостей и лежаков так, чтобы хватило всем. Также гостиницы предлагают люксовые номера с закрепленными за ними шезлонгами.
«С нехваткой лежаков могут столкнуться туристы, которые в самый пик сезона едут в маленький отель с небольшим пляжем. Там количество шезлонгов ограничено, и при возникновении проблемы ее никак не решить», — сказал Арутюнов.
Он подтвердил, что для решения вопроса с нехваткой шезлонгов нужно действовать по цепочке и сначала обратиться на ресепшн или к сотруднику, который занимается приемом гостей, потому что они владеют сразу несколькими языками.
«Если проблема не решается с отелем, то можно обратиться в принимающую компанию или позвонить в Москву туроператору», — добавил Арутюнов.
Обычно, по его словам, все решается на уровне отеля, потому что если отдыхающие пожалуются оператору, в следующий раз он не пришлет новых гостей.