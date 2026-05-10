10 мая 2026 20:38 Поле битвы за шезлонги: как не испортить отдых борьбой за лежак и кто заплатит, если его нет Юрист Шалоносов: за отсутствие шезлонга на отдыхе можно получить компенсацию 0 0 0 Фото: Manuel Navarro / www.globallookpress.com Эксклюзив

Путешествия

Германия

Отдых

Путешествия

Суд

Туризм

Отели

Отпуск

Россия

Отдых у бассейна или на пляже популярных заграничных курортов все чаще напоминает войну за свободный шезлонг. Пока одни «бронируют» лежаки еще до завтрака, другие остаются без свободных мест и вынуждены часами ждать, пока кто-то освободит место. Теперь у туристов есть возможность получить компенсацию за испорченный отдых.

Выигранная битва за лежаки

Отдыхавший на греческом острове Кос вместе с семьей турист из Германии добился компенсации более чем в 1000 евро, потому что за все время отпуска не смог воспользоваться свободным лежаком, который занимали другие отдыхающие, оставляя на нем полотенца. Как сообщила газета Bild, каждое утро мужчина вставал в 06:00, чтобы занять свободные шезлонги для себя, жены и детей, и каждый раз терпел неудачу. Обращения к администрации отеля и к туроператору ни к чему не привели. После возвращения в родной Ганновер турист обратился в суд с жалобой на турфирму за испорченный отдых. Он пояснил, что организовавшая поездку компания не стала вести борьбу с «бронированием» лежаков при помощи полотенец. Истец подчеркнул, что ему и его детям пришлось загорать на полу. До суда туроператор выплатил недовольному клиенту 350 евро компенсации, но судья решил, что этого мало. Он рассчитал, что нехватка лежаков стоит не менее 15% от стоимости всей путевки за каждый день. Поэтому турист дополнительно получил 986 евро.

Фото: РИА «Новости»

Россияне тоже могут добиться компенсации?

Обязанность предоставлять лежаки отдыхающим лежит на отеле, но за то, чтобы их хватало всем, отвечает туроператор, который организовал поездку. Об этом в комментарии 360.ru заявил юрист по туризму Эдуард Шалоносов. Он пояснил, что так работает федеральный закон «О туристической деятельности», и туроператор несет всю ответственность за оказание услуг клиенту вне зависимости от того, кто их оказывает.

Для чего потребитель едет в Турцию, Египет, Таиланд, Израиль? Чтобы лечь возле моря, чтобы ему хватило лежака, шезлонга, места на пляже, а не для того, чтобы он приехал, воспользовался отелем, покушал и уехал. Нет. Мы не для этого туда летим. Поэтому виноват отель, а отвечать будет туроператор. Эдуард Шалоносов

Юрист отметил, что в случае нехватки шезлонга сначала нужно обратиться с жалобой в отель: если там не помогли, стоит позвонить оператору и потребовать решения проблемы. «Если ничего не помогает, то турист может потребовать компенсацию. Мы такую взыскали, она была небольшая — 50 тысяч рублей, и добились снижения покупной стоимости путевки на 15 или 20 тысяч рублей», — добавил Шалоносов.

Он подчеркнул, что путевка стоила в пределах 130 тысяч рублей. Но клиент столкнулся с тем, что пляж находился далеко — от 30 до 40 минут на трансфере, — был очень маленьким и шезлонгов не хватало. Юрист добавил, что для доказательства требуются фотография отсутствия свободных лежаков и копии жалоб в отель и туроператору. Аргумент, что отель можно было бы поменять, в этом случае не работает, потому что турист уже находится на месте и рассчитывает на качественный отдых, за который заплатил.

Фото: Erich Schmidt / www.globallookpress.com

В борьбу с «бронированием» лежаков полотенцами включились отели

Отдыхающие в отелях уровня четырех-пяти звезд туристы с нехваткой лежаков не сталкиваются. «Бронирование» шезлонгов оставленными полотенцами там не приветствуется, о чем гостей всегда предупреждают, объяснил 360.ru генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Он пояснил, что с нарушителями таких правил отели ведут борьбу просто и включают в итоговую стоимость аренду лежака.

Это достаточно большие деньги. На общественном пляже аренда шезлонга стоит до 40 долларов. Поэтому многие в таком случае часто дают заднюю. Дмитрий Арутюнов

Эксперт добавил, что подобные ситуации сейчас происходят достаточно редко. Отели давно рассчитывают количество гостей и лежаков так, чтобы хватило всем. Также гостиницы предлагают люксовые номера с закрепленными за ними шезлонгами.

Фото: РИА «Новости»

«С нехваткой лежаков могут столкнуться туристы, которые в самый пик сезона едут в маленький отель с небольшим пляжем. Там количество шезлонгов ограничено, и при возникновении проблемы ее никак не решить», — сказал Арутюнов. Он подтвердил, что для решения вопроса с нехваткой шезлонгов нужно действовать по цепочке и сначала обратиться на ресепшн или к сотруднику, который занимается приемом гостей, потому что они владеют сразу несколькими языками. «Если проблема не решается с отелем, то можно обратиться в принимающую компанию или позвонить в Москву туроператору», — добавил Арутюнов. Обычно, по его словам, все решается на уровне отеля, потому что если отдыхающие пожалуются оператору, в следующий раз он не пришлет новых гостей.