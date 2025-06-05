Туристы попали в рабство в Таиланде

Восемь туристов из Тайваня поехали в Таиланд и стали рабами

Восемь туристов из Тайваня попали в трудовое рабство, польстившись на легкий заработок в Таиланде. Об этом сообщило азиатское издание Bcbay.com .

Тайваньские туристы попали в рабство в октябре 2024 года, но об этом стало известно только сейчас.

По данным журналистов, группа тайваньцев участвовала в «бесплатной» поездке в Таиланд. Они рассчитывали получить высокооплачиваемую работу, но вместо этого у них в Бангкоке забрали паспорта и телефоны. Позднее туристов переправили в Мьянму.

Освободиться смогли только три женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Родственники заплатили за них выкуп в размере 300 тысяч тайваньских долларов (около 786 тысяч рублей).

Одна из бывших заложниц с фамилией Шен рассказала, что их группу удерживали в неволе около трех месяцев. Их кормили белым рисом один раз в день.

«Один мужчина украл мобильный телефон, чтобы позвонить своей девушке и попросить помощи, но бандиты поймали его и жестоко избили», — рассказала она.

Судьба пятерых мужчин остается неизвестной.

Ранее российский IT-специалист попал в рабство в Мьянме, но смог сбежать от злоумышленников с другими заложниками, писал RT.