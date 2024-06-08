Туристов предупредили об опасностях отдыха в Турции, Египте и Таиланде

МИД порекомендовал туристам быть осторожными в Турции, Египте и Таиланде

Фото: Freepik

МИД Великобритании (FCDO) обновил рекомендации для туристов, направляющихся в Турцию, Египет или Таиланд. Путешественников призвали соблюдать осторожность.

В каждой из этих стран специалисты из FCDO назвали места, которые не рекомендуется посещать. В Турции это город Ширнак и провинция Хаккари — там могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам посоветовали воздержаться от посещения зоны в пределах 10 километров от границы с Сирией. При этом Стамбул и курортные побережья по-прежнему считаются безопасными.

В Таиланде путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения южных регионов: провинций Паттани, Яла, Наратхиват и Сонгкхла. Кроме того, из-за терактов туристов призвали избегать железнодорожных маршрутов.

В Египте небезопасными названы районы к западу от долины Нила и в дельте реки Нил. В то же время курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх остаются безопасными, считают эксперты.

Ранее эксперт рассказал 360.ru, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции и ОАЭ, и как сэкономить в путешествии.

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