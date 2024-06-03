Сегодня 15:52 Отпуск за границей этим летом. Самые популярные страны и советы, как сэкономить Турэксперт Мурадян: в топе самых популярных для отдыха стран — Турция и ОАЭ 1 0 0 Фото: РИА «Новости» Путешествия

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ОАЭ

В топе самых популярных у россиян зарубежных направлений для отдыха наступившим летом лидируют Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Во сколько обойдется отдых в этих странах, а также о лайфхаках для экономии средств в беседе с 360.ru рассказал генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян.

Отдых в Турции «В первую очередь, в контексте популярности, конечно, надо назвать Турцию и в силу наличия прямых рейсов, и большой географии полетов из России», — отметил эксперт. Кроме того, в этой стране для туристов есть широкий выбор гостиниц разных категорий и предложений в самых разных ценовых сегментах — от бюджетного до ультрадорогого. «Турция способна удовлетворить запросы россиян, при этом некой средней стоимости на отдых здесь нет. Цена начинается от 80-90 тысяч на человека и закачивается миллионами рублей. Сейчас в этой стране наступает сезон, она будет в топе по продажам», — выразил уверенность собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Отпуск в ОАЭ, Таиланде или на Шри-Ланке Следом за Турцией идут страны, где наступает межсезонье. Бояться изменения погоды не стоит, плюс оно отразится на стоимости отдыха — она должна снизится. В эту категорию входят в частности ОАЭ и Таиланд. «Там тоже есть большое количество разных предложений, широкая география полета. Ценники в Эмиратах начинаются где-то от 70-80 тысяч рублей на человека на неделю, Таиланд дороже — стартовая цена будет в районе 100 тысяч рублей, но это уже за 10 ночей. Спрос туда будет неплохой, плюс Эмираты будут дешевле в сегменте пять звезд, по сравнению с Турцией, на 10-15%», — отметил Мурадян. Цена на отдых в Египте, где тоже наступает фаза активного межсезонья, будет начинаться на уровне Эмиратов. Кроме того, заметил специалист, есть вариант полететь на Кубу с ценником 100-110 тысяч на человека при прямом перелете.

Фото: РИА «Новости»

В том же ценовом сегменте можно отметить Шри-Ланку, добавил он. Причем в этой стране продлили программу по выдаче бесплатных виз российским туристам. Горящие путевки этим летом «В целом нижний предел сегмента выездного туризма находится на уровне около 70-80 тысяч рублей. Но по факту направления, конечно, отличаются. Та же Турция даже в неплохом варианте для двоих будет стоить в пределах 250 тысяч рублей, Эмираты — в районе 220 тысяч, ничего кардинально не поменялось. Единственное, что рубль чуть укрепился, стало чуть доступнее», — уточнил Мурадян. Эксперт также обратил внимание, что горящих путевок туристам пока стоит не ожидать. Это, по его словам, связано с отсутствием необходимости «сливать продукт».

Фото: РИА «Новости»

Как сэкономить на отдыхе за границей Если рассматривать какие-то лайфхаки для того, чтобы сэкономить при организации отдыха, то, конечно, нужно обращать внимание на время и дни недели вылета, отметил специалист. При выборе неудобных рейсов — очень ранних или ночных — цена может быть немного ниже. Плюс в понедельник билеты будут всегда дешевле, чем с вылетом в пятницу. «Относительно путевок — в Турцию или ОАЭ их будет дешевле купить у оператора, потому что у них авиатарифы дешевле именно в составе турпродукта, чем в свободной продаже. Это гарантированно дешевле, чем-то же самое собрать самому», — заключил собеседник 360.ru.