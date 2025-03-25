Туристов на Бали ждут новые правила отдыха

Правительство Бали выпустило новые правила поведения для иностранных туристов. Теперь приезжающим из других стран придется носить скромную одежду, сообщило агентство Antara .

«Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду», — отметили в публикации.

Это правило будет строго проверяться при посещении священных мест, туристических достопримечательностей или во время участия в общественных мероприятиях.

В документе указали, что иностранные туристы в период пребывания будут платить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий. Кроме того, гостям острова в целях защиты природы запрещено мусорить, загрязнять источники и использовать одноразовый пластик.

Губернатор Бали Ваян Костер предупредил, что при нарушении новых правил туристов ждут строгие меры. Наказание будет соответствовать местным законам.

Ранее в Германии нудистам, которые не раздеваются до конца, запретили одеваться на общественных пляжах. В случае нарушения правила отдыхающим придется уйти или снять всю одежду.