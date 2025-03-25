Туристов на Бали ждут новые правила отдыха
Туристам на Бали запретили носить вызывающую одежду
Правительство Бали выпустило новые правила поведения для иностранных туристов. Теперь приезжающим из других стран придется носить скромную одежду, сообщило агентство Antara.
«Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду», — отметили в публикации.
Это правило будет строго проверяться при посещении священных мест, туристических достопримечательностей или во время участия в общественных мероприятиях.
В документе указали, что иностранные туристы в период пребывания будут платить сбор в размере 150 тысяч индонезийских рупий. Кроме того, гостям острова в целях защиты природы запрещено мусорить, загрязнять источники и использовать одноразовый пластик.
Губернатор Бали Ваян Костер предупредил, что при нарушении новых правил туристов ждут строгие меры. Наказание будет соответствовать местным законам.
Ранее в Германии нудистам, которые не раздеваются до конца, запретили одеваться на общественных пляжах. В случае нарушения правила отдыхающим придется уйти или снять всю одежду.