В Германии нудистам запретили одеваться на пляжах

В Германии нудистам запретили одеваться на общественных пляжах, причем речь идет о посетителях, которые не раздеваются до конца. Об этом сообщило издание The Times .

Управление туризма города Росток выпустило новые правила, регламентирующие пребывание посетителей на 37 нудистских пляжах, которые находятся в его зоне ответственности.

Так власти ответили на многочисленные жалобы и нудистов, и людей, предпочитающих купаться и загорать, полностью не раздеваясь.

«Присутствие на нудистских пляжах разрешено исключительно тем, кто практикует нудизм. Купание или загорание в одежде не допускается», — уточнили в ведомстве.

Теперь нарушителям придется либо покинуть пляж, либо снять всю одежду.

Городский совет специально откомандировал сотрудников управления по поддержанию общественного порядка, чтобы они следили за соблюдением запрета.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать туристов за интим на пляже, добавив, что к ответственности также следует привлекать и нудистов.