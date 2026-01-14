Туристический поток в Нижегородскую область вырос на 12% в новогодние праздники

В период новогодних каникул Нижегородскую область посетили свыше 207 тысяч туристов, сообщил губернатор Глеб Никитин. Это на 12% больше, чем в прошлом году, написал сайт pravda-nn.ru .

Туристы со всей России и даже из Беларуси приезжали, чтобы принять участие в масштабной событийной программе, которая проходила в регионе все январские каникулы. Загрузка отелей была максимальной, а регион заработал на туристическом потоке 4,5 млрд рублей.

«Зимние каникулы — замечательная пора, чтобы позволить себе более длительный отдых», — отметил Никитин. Он подчеркнул, что это возможность не только открыть для себя основные праздничные площадки в Нижнем Новгороде, но и посетить другие туристические центры региона.

Арзамас стал самым популярным городом в зимние каникулы. Здесь прошла традиционная Рождественская елка, и 7 января город посетили более 20 тысяч гостей.

Самым востребованным местом стал Нижегородский кремль, который принял более 850 тысяч посетителей. Из них 16,3 тысячи прокатились на фуникулере с 1 по 11 января. Также популярностью пользовались Нижегородская ярмарка (220 тысяч туристов) и Заповедные кварталы (20 тысяч туристов).