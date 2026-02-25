Туристам рассказали о рисках при покупке сим-карт у уличных торговцев за рубежом

Главный редактор ИТ-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил российских туристов о возможных опасностях при приобретении сим-карт за границей.

По его словам, если пользователь покупает сим-карту в официальной точке и она оформляется на его паспорт, то он становится законным владельцем номера. В таком случае риски минимальны.

Однако в случае покупки сим-карты у уличных торговцев или в точках, где документы не проверяют, существует риск, что владельцем номера окажется кто-то другой.

«Это называется сим-своп», — предупредил Зыков.

Он отметил, что основной риск здесь не в потере баланса, а в том, что пользователь может потерять доступ к аккаунтам в мессенджерах, почте или банковским сервисам, если они привязаны к такому номеру.

Кроме того, есть риск, что копии загранпаспортов, оставленные в неофициальных точках, могут быть использованы для регистрации других номеров или сохранены в серых базах. На паспортные данные может быть оформлено множество «симок», которые впоследствии будут использованы для спама, фишинга и массовых регистраций аккаунтов в социальных сетях.