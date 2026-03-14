Туристам назвали курорты, где они могут столкнуться с медузами

Эксперт Мильченко: медуз часто можно встретить у побережья Индии и в Египте

Туристы могут столкнуться с медузами во многих популярных курортных зонах. Особенно часто их наблюдают у побережья Индии, в Египте, Индонезии и у берегов Сицилии, рассказала РИА «Новости» представитель туроператора «Спектрум» Валерия Мильченко.

По словам эксперта, медузы появляются сезонно. В Индии их пик приходится на декабрь–май, в Египте — с середины марта до начала мая. В Индонезии медузы активны с июля по сентябрь, а у берегов Сицилии — в период сильного прогрева воды. Также они встречаются в акватории Черного моря.

Мильченко напомнила, что при ожоге медузы нужно принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

Ранее руководитель туроператора «Пантеон» дал рекомендации россиянам, как избежать встречи с ядовитыми медузами на Мальдивах. По его словам, их большие скопления встречаются крайне редко.