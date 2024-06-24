Турфирмы призвали отменить штрафы за отмену туров в Севастополь

Минэко призвало турфирмы не штрафовать за отказы от туров в Севастополь

Туроператорам рекомендовали не штрафовать отдыхающих за отмену туров в Севастополь и Крым после обстрела курортной зоны со стороны Вооруженных сил Украины. Об сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым», — отметили в сообщении.

Украинские боевики ударили ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю 23 июня. Силы ПВО сбили четыре ракеты, одна взорвалась в воздухе. Осколки боеприпаса рухнули на курортную зону, где находились отдыхающие. Жертвами атаки стали четыре человека, включая двоих детей. Также ранения получили более 150 человек.