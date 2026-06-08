Турецкие отельеры начали обсуждать ограничения системы «все включено»

Представители турецкого гостиничного бизнеса задались вопросом, как изменить систему «все включено», на задев интересов иностранных туристов. Об этом РИА «Новости» рассказал отельер в Бодруме Исмаил Карагюль.

Он отметил, что формат «все включено» считается одним из главных преимуществ турецких курортов.

«Если изменения и будут вноситься, они должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть туристов», — объяснил Карагюль.

По его словам, отельеры обсуждают, как можно модернизировать существующую модель с помощью более гибких пакетов услуг и и расширения возможностей для туристов за пределами гостиничных комплексов. Концепция «все включено» по-прежнему остается востребованной среди путешественников из России, Великобритании, Германии и других стран.

Ранее владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер обратил внимание, что российские туристы стали чаще жаловаться на высокие цены. Несмотря на это, интерес к стране сохраняется.