Турэксперт Улько указала на роль событийного календаря в развитии туризма в Благовещенске

Благовещенск активно развивает туристическую инфраструктуру и событийный календарь, чтобы привлечь более платежеспособных и осознанных путешественников из Китая. Об этом рассказала первый заместитель директора АНО «Агентство гостеприимства Амурской области» Дарья Улько в открытой студии «ФедералПресс» .

По ее словам, раньше группы туристов приезжали в Амурскую область за покупками, а сейчас регион привлекает тех, кто хочет глубже погрузиться в культуру и атмосферу места.

«Безвизовый режим гарантирует нам индивидуального туриста», — отметила Улько.

Она напомнила, что Благовещенск делает ставку на событийный календарь, чтобы стимулировать туристический поток. Летом проводится Российско-китайская ярмарка культуры и искусств, в августе — гастрономический фестиваль «Берега вкуса». Зимой, когда Амур замерзает, у границы разворачивается фестиваль зимних видов спорта.