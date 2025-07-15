Турэксперт Сычев сообщил об увеличении спроса на отдых в Крыму

Турпоток в Крым в 2025 году возрос на 25-30% сравнительно с предыдущим периодом. Об этом сообщил член Российского союза туриндустрии Валерий Сычев в эфире телеканала « Крым 24 ».

По словам эксперта, часть потока прибыла из Анапы.

«И раньше Крым был слабо доступен, поэтому мы сейчас наблюдаем так называемый отложенный спрос. Идет возрастание туристического потока», — добавил специалист.

Он также отметил, что представители отрасли рассчитывают на продолжение тенденции. Сычев обратил внимание на положительное влияние открытия аэропорта в Геленджике на привлечение большего числа путешественников.