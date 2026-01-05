Турэксперт Рубцов посоветовал туристам всегда иметь при себе паспорт или его ксерокопию в путешествии

В путешествиях за границу могут произойти непредвиденные ситуации, с которыми самостоятельно справиться сложно. Чрезвычайные ситуации могут быть связаны с природными катастрофами или политическими событиями, напомнил генеральный директор турфирмы «7 СОВ» Роман Рубцов в беседе с радио Sputnik .

Если турист оказался в зоне природного бедствия, например, землетрясения или цунами, следует найти безопасное место. При невозможности самостоятельно сориентироваться необходимо обратиться за помощью к местным экстренным службам. Также можно связаться с консульством России — номера обычно публикуются на сайте МИД.

По словам Романа Рубцова, если турист попал в эпицентр госпереворота или митингов за границей, нужно избегать массовых скоплений людей, не присоединяться к демонстрантам и не вступать в споры с полицией.

Эксперт советует: «Если вас остановили, то нужно объяснить, что вы турист и направляетесь в отель». Достигнув отеля, лучше оставаться на его территории и связаться с генеральным консульством Российской Федерации.

Важно всегда иметь при себе паспорт или его ксерокопию, а также сохранить скан документа на телефон.