Турэксперт Осипова рассказала, что россияне чаще всего выбирали Таиланд и Египет для встречи Нового года

Новогодние праздники 2025–2026 годов в России продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Из-за высоких цен на перевозки большая часть россиян проведет каникулы в родном или соседних регионах. Однако те, кто планирует дальние путешествия, чаще всего выбирают экскурсионные программы и туры выходного дня по внутрироссийским направлениям, а также поездки в Таиланд и Египет. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

По словам эксперта, среди направлений внутреннего туризма нет большого различия в спросе на новогодние праздники. Однако выделяются новогодние экскурсионные программы и туры выходного дня в российских городах.

«Тут все, к чему мы привыкли. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Казань. Также это Вологодская область, где можно встретиться с Дедом Морозом, и Кострома, где можно встретиться со Снегурочкой», — отметила собеседница.

Также популярностью пользуются российские горнолыжные курорты: Архыз, Красная поляна, Шерегеш, Домбай, Белокуриха и другие. Осипова добавила, что интерес к санаторно-курортному отдыху также не снижается. Оздоровительные туры в Краснодарский край, на курорты Кавказа и Крыма привлекают все больше молодых людей.

За рубежом лидирующие направления — это Египет и Таиланд. Также туристы выбирают Алжир, Тунис, Эфиопию, Сейшелы и другие страны, с которыми у России налажено прямое авиасообщение.