Турэксперт Осипова отметила влияние продолжительности майских праздников на туристический спрос

Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих: россияне отдохнут с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Невысокая продолжительность выходных напрямую сказалась на туристическом спросе, сообщила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, большинство россиян проведут праздники в стране. Популярными направлениями станут Краснодарский край и экскурсии по крупным городам. Также востребован санаторный отдых.

За границу отправятся те, кто сможет продлить выходные за счет отпускных дней. Средняя продолжительность зарубежных туров составит около восьми ночей, а бронировать их начали за два с половиной месяца до поездки, что раньше, чем в 2025 году.