Турэксперт Мурадян заявил, что приостановка Словакией выдачи виз не окажет влияния на россиян

Решение Словакии о приостановке выдачи шенгенских виз никак не отразится на российских путешественниках. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По мнению эксперта, эта мера с учетом текущих реалий ничего не меняет, поскольку де-факто страна практически перестала выдавать туристические и бизнес-визы россиянам еще раньше. Мурадян привел статистическое сравнение: за весь прошлый год словацкое консульство оформило всего 1150 виз, тогда как Франция выдала около 150 тысяч, а Италия — 160 тысяч разрешений на въезд.

Эксперт также отметил, что Словакия и ранее косвенно поддерживала политику государств, полностью отказавших российским туристам во въезде.