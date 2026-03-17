Турэксперт Мурадян отметил популярность туров в Турцию и Египет на майские праздники

На майские праздники наибольшей популярностью среди россиян пользуются Турция и Египет. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, данные направления лидируют по числу бронирований благодаря своей доступности и развитой маршрутной сети.

Кроме того, россияне проявляют интерес к странам Юго-Восточной Азии, таким как Вьетнам и Таиланд, где российские авиакомпании предлагают разнообразные варианты перелетов. Мурадян также отметил, что, несмотря на высокую стоимость, не теряют популярности и островные направления.