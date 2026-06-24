Турэксперт Мкртчян порекомендовал автопутешествия для больших семей

Опрос, проведенный сайтом KP.RU среди читателей в соцсетях, показал, что российские туристы чаще всего экономят на шопинге, экскурсиях и развлечениях. Однако можно ли сократить расходы, не потеряв в качестве отдыха? На этот вопрос KP.RU ответил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Он дал несколько советов, как сэкономить во время путешествия:

1. Вместо отеля снять жилье с кухней, особенно если вы путешествуете большой семьей или компанией. Это позволит готовить еду самостоятельно и экономить на питании в ресторанах.

2. Для больших семей Алексан Мкртчян рекомендует автопутешествия, так как они обычно дешевле, чем покупка нескольких билетов на транспорт.

3. По возможности не планировать поездки на пиковые даты, когда цены на все, от гостиниц до услуг гидов, значительно возрастают.

4. Не забывать о преимуществах работы с туроператорами, которые могут подобрать тур в рамках бюджета и сэкономить время и нервы.

Мкртчян подчеркнул, что отдых и здоровье не стоит экономить: «Не важно, сколько звезд у отеля, в котором вы живете: две или пять. Главное — смена картинки. Дома хорошо не отдохнешь».