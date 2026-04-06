Турэксперт Мкртчян назвал Турцию лидером среди направлений для отдыха на майские праздники

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik поделился информацией о том, какие направления предпочитают россияне для отдыха на майские праздники.

По словам эксперта, лидирующую позицию среди туристических направлений занимает Турция.

«На майские праздники море в Турции, Средиземное, уже прогревается до значений, возможных для купания», — отметил Мкртчян.

Далее с большим отрывом следует Египет, затем Таиланд. Также в пятерку популярных стран входят Китай и Вьетнам. Эти государства аккумулируют около 80% российского турпотока в дальнее зарубежье на майские праздники. Оставшиеся 20% приходятся на другие страны, такие как Мальдивы, Индонезия и государства Европы.

Среди стран ближнего зарубежья лидирует Белоруссия, за ней следуют Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Казахстан.

Алексан Мкртчян также подчеркнул, что из списка популярных направлений исчезли Арабские Эмираты, Катар, Израиль и Иран. Он отметил, что цены на туры в целом выросли, однако основную роль в этом сыграла стоимость авиационного топлива, так как большинство путешествий в дальнее зарубежье осуществляются авиационным путем.

При этом цены на отели в Турции и Египте не увеличились по сравнению с прошлыми майскими праздниками, если рассматривать их в валюте. Рост стоимости отдыха в рублях обусловлен девальвацией рубля, а в процентном отношении увеличение цен составило максимум 6%.