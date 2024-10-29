Турэксперт Минишев назвал теплую погоду и шопинг плюсами отдыха в Дубае в ноябрьские праздники

Многие россияне планируют путешествия на период ноябрьских праздников. Куда отправиться в 2024 году, рассказал эксперт в сфере туризма Айдар Минишев в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист обратил внимание на Объединенные Арабские Эмираты. Плюсами отдыха в Дубае он назвал теплую погоду, шопинг и разнообразие развлечений. Кроме того, в стране можно увидеть достопримечательности, занесенные в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще один отличный вариант — Пхукет в Таиланде. К преимуществам направления относятся прекрасные пляжи, удивительная кухня и красивые места, например бухта Пханг Нга и старый город Пхукета, добавил Минишев.