Турэксперт Любимова предложила провести майские праздники в Карелии или Калининграде

Эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова подготовила обзор интересных вариантов для путешествий на майские праздники, передала «Вечерняя Москва» .

Специалист предложила провести выходные в Карелии. Штольни Рускеалы, прогулки по деревне Киндасово, эксклюзивные экоотели на островах и поездки на ретропоезде создают ощущение по-настоящему «северного» путешествия.

Еще один интересный вариант — Калининград: прогулки по старым кварталам Кенигсберга, посещение Балтийского флота, «секретного бункера», янтарных выставок.

Кроме того, эксперт обратила внимание на Адыгею, где интерес представляют термальные источники, плато Лаго-Наки с альпийскими пейзажами, трекинги по горным маршрутам, сплавы по рекам и прогулки верхом.