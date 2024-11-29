Турэксперт Горин: путешествие после новогодних праздников позволит сэкономить до 50%
Вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин дал рекомендации по организации бюджетного зимнего отдыха. Он посоветовал обращать внимание на поездки после новогодних праздников, сообщил Life.
По словам эксперта, цены на туры уже после длинных выходных будут существенно ниже.
«После 9–10 января скидки могут достигать 50%. Кроме того, сейчас больше стало регулярных прямых рейсов и туристических рейсов», — отметил специалист.
Он также отметил, что популярностью в январе пользуются такие зарубежные направления, как Таиланд, Турция, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты и Куба. Любителям культурных путешествий внутри страны Горин рекомендовал Москву, Петербург, Казань и города Золотого кольца.