Турэксперт Горин: путешествие после новогодних праздников позволит сэкономить до 50%

Вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин дал рекомендации по организации бюджетного зимнего отдыха. Он посоветовал обращать внимание на поездки после новогодних праздников, сообщил Life .

По словам эксперта, цены на туры уже после длинных выходных будут существенно ниже.

«После 9–10 января скидки могут достигать 50%. Кроме того, сейчас больше стало регулярных прямых рейсов и туристических рейсов», — отметил специалист.

Он также отметил, что популярностью в январе пользуются такие зарубежные направления, как Таиланд, Турция, Шри-Ланка, Объединенные Арабские Эмираты и Куба. Любителям культурных путешествий внутри страны Горин рекомендовал Москву, Петербург, Казань и города Золотого кольца.