Турэксперт Горин допустил увеличение популярности отдыха на Занзибаре

После запуска первого прямого рейса из Москвы в Дар-эс-Салам 2 июля вырос интерес россиян к Занзибару. Направление пользовалось особой популярностью у российских туристов и раньше, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Авторадио» .

По его словам, в 2021 году остров посетило свыше 71 000 россиян.

«Потом временно не выполнялись прямые рейсы и были только стыковочные перелеты. Со 2 июля есть теперь прямое воздушное сообщение между нашими странами», — отметил эксперт.

Он пояснил, что конкуренция с другими курортами, такими как Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Египет и Турция, остается высокой. Однако популярность Занзибара может увеличиться в случае введения безвизового режима.