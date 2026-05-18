Турэксперт Голов указал на рост популярности путешествий выходного дня

В России наблюдается стремительный рост популярности туров выходного дня: все больше людей отправляются на отдых с пятницы по понедельник, предпочитая путешествовать на личном автомобиле. Об этом рассказал президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов в беседе с ИА НСН .

По его словам, этот формат отдыха особенно востребован в майские праздники и летом. Среди популярных направлений — Нижегородская область, Санкт-Петербург, Казань и другие регионы.

Специалист добавил, что путешествия на Байкал на автомобиле пока менее распространены из-за расстояния, однако вариантов для коротких поездок по стране становится все больше. Также набирают популярность комбинированные туры, сочетающие поездки на электричке и автомобиле.