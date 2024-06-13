Турэксперт Давыденко заявил, что за ошибки в паспорте должны отвечать МВД или МИД

Туристы не должны расплачиваться за то, что в паспортном столе в их документе допустили ошибку. Об этом радио «КП» рассказал председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко, отметил сайт KP.RU .

По его словам, люди не сами рисуют себе в официальных документах ошибки. Поэтому и не должны нести за это никакой ответственности.

«Знаете, паспорт человек не сам себе нарисовал, ему же выдали паспорт в государственном органе, в МВД или в МИДе … И то, что там написана неправильная транскрипция, в принципе это, наверное, не его проблема, а проблема тех, кто выдавал», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что если официальный орган выдал документ, то нельзя запрещать человеку его использовать. Он должен иметь возможность по нему путешествовать.