Турэксперт Арутюнов сообщил, что лишь около 15% россиян отдыхают за границей

Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью ИА НСН заявил, что единственным фактором, ограничивающим рост туристического потока из России в Таиланд, является покупательная способность населения.

Он отметил, что на данный момент лишь около 15% россиян отдыхают за границей.

«Несмотря на то что есть прямой перелет, он долгий и недешевый — не все россияне могут позволить себе такой отдых», — объяснил эксперт.

По его словам, с ростом доходов россиян будет увеличиваться и количество людей, способных позволить себе отдых в этой стране. Кроме того, Арутюнов подчеркнул, что Таиланд остается дружественной страной для России.