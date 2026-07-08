Турэксперт Арутюнов рассказал, что Лимассол и Пафос на Кипре лучше всего подходят для семейного отдыха

Островное государство Кипр, омываемое Средиземным морем, давно завоевало любовь российских туристов. Об этом заявил генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов в беседе с ОТР.

Эксперт подчеркнул, что для многих семей ключевым фактором выбора направления является качество моря.

«Качество морской воды очень многие наши семьи ценят и говорят, что очень приятное море, спокойное относительно», — отметил специалист.

Большинство курортов приспособлены под нужды отдыхающих с детьми. По мнению Арутюнова, лучшими местами для семейного отпуска считаются Лимассол и Пафос.

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