Турэксперт Арутюнов рассказал, что Лимассол и Пафос на Кипре лучше всего подходят для семейного отдыха
Островное государство Кипр, омываемое Средиземным морем, давно завоевало любовь российских туристов. Об этом заявил генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов в беседе с ОТР.
Эксперт подчеркнул, что для многих семей ключевым фактором выбора направления является качество моря.
«Качество морской воды очень многие наши семьи ценят и говорят, что очень приятное море, спокойное относительно», — отметил специалист.
Большинство курортов приспособлены под нужды отдыхающих с детьми. По мнению Арутюнова, лучшими местами для семейного отпуска считаются Лимассол и Пафос.