Турагент Ансталь посоветовала пенсионерам для отдыха в России выбирать Алтай и Сочи

Пожилым россиянам, которые хотят отдохнуть в России, лучше всего присмотреться к Алтаю и Сочи. Об этом изданию NEWS.ru сообщила туристический агент Наталия Ансталь.

И в одном, и в другом месте, по словам специалиста, есть большое количество хороших лечебных санаториев. На Алтае, например, потрясающая природа и чистый воздух, которого так не хватает жителям больших городов.

«Кабардино-Балкария, Адыгея. Калининградская область. Вариантов много», — сказал эксперт.

Также в качестве отдыха и лечения можно рассмотреть Минеральные воды и Ессентуки, добавила Ансталь.