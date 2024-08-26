Цветение водорослей у побережья Анапы назвали сезонным явлением

Цветущие в Черном море у побережья Анапа водоросли камка испортили отдых приехавшим туристам. Особенно сильно цветение на центральном пляже города-курорта. Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в комментарии ведущей 360.ru Екатерине Малашенко назвал камку — сезонным явлением и усомнился, что туристы смогут получить компенсацию за испорченный отдых.

Он пояснил, что камка размножается в теплой и стоячей воде, какая свойственная для побережья Анапы. Обычно туроператоры предупреждают клиентов об этом явлении заранее.

«Сильнее всего цветение наблюдается на центральном пляже. Чем от него дальше, тем ситуация лучше. Многие отели, которые имеют собственные пляжи, очищают воду самостоятельно, поэтому там ситуация получше», — заявил Арутюнов.

Глава туроператора добавил, что получить компенсацию гостям Анапы необычайно сложно. В суде им придется доказывать, что отель или продавец путевки скрыли наличие водорослей в воде. Сдать это проблематично, потому что для информация о цветении камки в Черном море в конце лета доступна всем.

Туристы в Анапе пожаловались на невозможность насладиться пляжным отдыхом. Виной тему — цветущее Черное море. Водорослей настолько много, что их можно собирать руками. Кого-то зеленая вода не смущает, но большинству такой отпуск кажется неприятным и даже опасным. Что это за явление и есть ли повод для беспокойства, выяснил 360.ru.

Ранее в социальных сетях появились кадры, как приехавшие в Анапу туристы купаются в зеленой воде, больше напоминающей болото, а дети вместо песка играют с комками водорослей. Ситуацию усугубила жаркая погода, при которой морская трава начала гнить и распространять неприятный запах.