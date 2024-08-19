Сегодня 16:16 «Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе Биолог Фролов: водоросли в Черном море у Анапы — явление сезонное 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Путешествия

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Туристы в Анапе пожаловались на невозможность насладиться пляжным отдыхом. Виной тему — цветущее Черное море. Водорослей настолько много, что их можно собирать руками. Кого-то зеленая вода не смущает, но большинству такой отпуск кажется неприятным и даже опасным. Что это за явление и есть ли повод для беспокойства, выяснил 360.ru.

Цветущее море в Анапе В Сети появились кадры резко позеленевшей воды у Черноморского побережья, точнее — в Анапе. Отдыхающим приходится купаться в зеленоватой жиже, а детям — играть с комками водорослей вместо золотистого песка. Некоторые туристы пригрозили подать в суд на туроператоров за испорченный отдых. Другие решили под шумок оформить иски на плохое обслуживание в отелях. Правда, юристы оценили шансы получить компенсации как крайне низкие.

Из-за обилия водорослей застревают катамараны, а шезлонги на пляжах, обычно переполненных в сезон, пусты. Тем не менее некоторые россияне стараются выжать из своего отпуска максимум пользы: на одном из видео туристы уселись прямо в лужу с водорослями и буквально в них закопались, чтобы «оздоровиться». «Лечимся водорослями», — констатировал автор ролика. Однако на это решаются далеко не все. Дело в том, что морская трава при температуре от 25 градусов начинает гнить и источать неприятный запах сероводорода, что усугубляет и без того некурортную картину.

В мэрии города прокомментировали жалобы отдыхающих. «Возникновение на пляжах Анапы водоросли кладофоры бродячей (в народе — камка) — обычное природное явление. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того, чтобы ее можно было полностью убрать», — уточнили в пресс-службе.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / Global Look Press

Дело в том, что массы нитчатых зеленых водорослей мигрируют в Анапскую бухту с течениями при северо-западных направлениях ветра. Они не выделяют токсичные вещества, уточнили власти. Более того, камка полезна, так как содержит соединения брома и йода. «Многие туристы используют эти водоросли в качестве аппликаций для лечения суставов и кожных заболеваний», — добавили в мэрии. Ситуация уже начала улучшаться: на выходных в соцсетях опубликовали видео с чистыми пляжами и прозрачной водой, которые сделали туристы у Пионерского проспекта в Анапе, в районе Джемете, Витязево, Центрального пляжа, на пляжах «Малая бухта» и «Высокий берег».

Почему море может зеленеть Водоросли «любят» побережье Анапы из-за неглубокой акватории, так как они хорошо растут на мелководье. Обычно цветение начинается в середине июля и заканчивается в августе, поэтому выпадает на курортный сезон. «Это сезонное явление. Когда вода теплеет, наступает цветение. Его масштабы зависят от температуры и силы течения: когда оно есть, водоросли размывает, особенно если штормит», — рассказал 360.ru эколог Андрей Фролов.

Фото: Собранные водоросли на пляже Анапы во время фазы активного цветения / РИА «Новости»

Если сильного течения нет, водорослей становится очень много. «Они особой опасности не представляют. Хотя нужно посмотреть, какие именно цветут в Анапе, ведь их очень много», — отметил специалист.

Фото: Пляж Анапы во время фазы активного цветения водорослей / РИА «Новости»

Обилие водорослей в Черном море связано с тем, что в воду сбрасываются сточные воды. Отходов может скапливаться достаточно много, они служат питательной средой для тины. В этом мало приятного, согласился Фролов. «Водоросли цветут везде, не только в Черном море. С этим нет смысла бороться, поскольку после периода размножения эти водоросли пойдут на корм рыбам и рачкам. Когда их скапливается слишком много, то с берега зеленую жижу убирают службы очистки», — подытожил эколог.