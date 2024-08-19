«Лечимся водорослями». С чем столкнулись туристы в Анапе
Биолог Фролов: водоросли в Черном море у Анапы — явление сезонное
Туристы в Анапе пожаловались на невозможность насладиться пляжным отдыхом. Виной тему — цветущее Черное море. Водорослей настолько много, что их можно собирать руками. Кого-то зеленая вода не смущает, но большинству такой отпуск кажется неприятным и даже опасным. Что это за явление и есть ли повод для беспокойства, выяснил 360.ru.
Цветущее море в Анапе
В Сети появились кадры резко позеленевшей воды у Черноморского побережья, точнее — в Анапе. Отдыхающим приходится купаться в зеленоватой жиже, а детям — играть с комками водорослей вместо золотистого песка.
Некоторые туристы пригрозили подать в суд на туроператоров за испорченный отдых. Другие решили под шумок оформить иски на плохое обслуживание в отелях. Правда, юристы оценили шансы получить компенсации как крайне низкие.
Из-за обилия водорослей застревают катамараны, а шезлонги на пляжах, обычно переполненных в сезон, пусты. Тем не менее некоторые россияне стараются выжать из своего отпуска максимум пользы: на одном из видео туристы уселись прямо в лужу с водорослями и буквально в них закопались, чтобы «оздоровиться».
«Лечимся водорослями», — констатировал автор ролика.
Однако на это решаются далеко не все. Дело в том, что морская трава при температуре от 25 градусов начинает гнить и источать неприятный запах сероводорода, что усугубляет и без того некурортную картину.
В мэрии города прокомментировали жалобы отдыхающих.
«Возникновение на пляжах Анапы водоросли кладофоры бродячей (в народе — камка) — обычное природное явление. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того, чтобы ее можно было полностью убрать», — уточнили в пресс-службе.
Дело в том, что массы нитчатых зеленых водорослей мигрируют в Анапскую бухту с течениями при северо-западных направлениях ветра. Они не выделяют токсичные вещества, уточнили власти. Более того, камка полезна, так как содержит соединения брома и йода.
«Многие туристы используют эти водоросли в качестве аппликаций для лечения суставов и кожных заболеваний», — добавили в мэрии.
Ситуация уже начала улучшаться: на выходных в соцсетях опубликовали видео с чистыми пляжами и прозрачной водой, которые сделали туристы у Пионерского проспекта в Анапе, в районе Джемете, Витязево, Центрального пляжа, на пляжах «Малая бухта» и «Высокий берег».
Почему море может зеленеть
Водоросли «любят» побережье Анапы из-за неглубокой акватории, так как они хорошо растут на мелководье. Обычно цветение начинается в середине июля и заканчивается в августе, поэтому выпадает на курортный сезон.
«Это сезонное явление. Когда вода теплеет, наступает цветение. Его масштабы зависят от температуры и силы течения: когда оно есть, водоросли размывает, особенно если штормит», — рассказал 360.ru эколог Андрей Фролов.
Если сильного течения нет, водорослей становится очень много.
«Они особой опасности не представляют. Хотя нужно посмотреть, какие именно цветут в Анапе, ведь их очень много», — отметил специалист.
Обилие водорослей в Черном море связано с тем, что в воду сбрасываются сточные воды. Отходов может скапливаться достаточно много, они служат питательной средой для тины. В этом мало приятного, согласился Фролов.
«Водоросли цветут везде, не только в Черном море. С этим нет смысла бороться, поскольку после периода размножения эти водоросли пойдут на корм рыбам и рачкам. Когда их скапливается слишком много, то с берега зеленую жижу убирают службы очистки», — подытожил эколог.