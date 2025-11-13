Travelata.ru: Китай становится одним из самых популярных новогодних направлений для россиян

После отмены Китаем виз для россиян количество бронирований туров увеличилось почти втрое. Однако позже произошел небольшой спад, и в итоге рост составил 2,7 раза, сообщил RT Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru.

По его словам, на ноябрьские праздники Китай вошел в пятерку популярных направлений. Сейчас доля Поднебесной на январские выходные достигла 7%, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

«Вероятно, то же самое произойдет и с рейтингом поездок на новогодние праздники», — отметил специалист.

На новогодние праздники также набирает популярность Вьетнам — туда планируют отправиться 5% путешественников. Однако самым популярным направлением в регионе остается Таиланд — на него приходится 17% всех бронирований.

Козырев подчеркнул, что рост интереса к Китаю обусловлен не только отменой виз, но и увеличением числа прямых рейсов. Теперь к популярным направлениям добавились Шанхай и Гуанчжоу, помимо Хайнаня и Пекина. Увеличилось и число рейсов во Вьетнам.