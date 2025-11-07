Захарова иронично высказалась об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам

Еврокомиссия, похоже, решила, что Европе нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС.

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?» — сказала она.

В пятницу Еврокомиссия объявила о новом ограничении для граждан России: теперь будет сложнее получить многократные шенгенские визы для посещения стран ЕС. В ЕК отметили, что мера позволит проводить более тщательную проверку заявителей и снизить любые возможные риски с точки зрения безопасности.

Россияне смогут получить многократную визу только в исключительных ситуациях. Например, если у них есть второе гражданство одной из европейских стран или если необходимо лечение за границей.