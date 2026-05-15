Топ направлений для летнего отдыха в России возглавили Петербург, Москва и Адлер

Самыми популярными в России направлениями для путешествий летом оказались Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи и Калининград. Об этом со ссылкой на сервис OneTwoTrip сообщило РИА «Новости» .

Доля отдельных заказов в Петербург составила 17,8%, обогнав столицу на 5,2%. Анализ бронирований также показал, что выбор в пользу Адлера сделали 5,6% путешественников, а Сочи решили посетить 3,4%.

Также востребованными стали Калининград (3,1%), Казань (2,9%), Эстосадок (2,4%), Нижний Новгород (2,1%), Владивосток (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).

В среднем россияне резервируют гостиницы на 3,9 дня и предпочитают отели со средней ценой 10,3 тысячи рублей за сутки. В этом году эксперты заметили, что в тренде оказался оздоровительный и нестандартный отдых. Спрос на курортные отели подскочил на 41,7%, а на капсульные гостиницы и санатории — в два раза.

Ранее в АТОР рассказали о росте интереса к туризму в страны Африки. Направление стало набирать популярность после эскалации на Ближнем Востоке.