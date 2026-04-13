Патрушев отметил рост товарооборота сельхозпродукции между Россией и Таиландом

Россия готова наращивать поставки сельхозпродукции и продовольствия в Таиланд. Об этом итогам встречи с министром сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Сообщение привел ТАСС .

По итогам 2025 года Россия и Таиланд нарастили товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 15%, отметил Патрушев.

«Королевство Таиланд — старейший партнер Российской Федерации в Юго-Восточной Азии. В следующем году нашим дипломатическим отношениям исполняется 130 лет. Надеюсь, мы и впредь будем поддерживать активный политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество во всех сферах», — заявил вице-премьер.

Патрушев выразил надежду, что встреча с министром Королевства придаст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

Производитель косметики из Дубны планирует расширить рынок сбыта своей продукции, компания изучает каналы продаж и особенностей ритейла в Таиланде.