Таиланд сохранит россиянам 60-дневный безвизовый режим в новом году

Туристы из России продолжат в 2026 году пользоваться безвизовым режимом при посещении Таиланда в течение 60 дней. Об этом ТАСС сообщил гендиректор департамента информации, пресс-секретарь тайского МИД Никондет Пхалангкун.

«На данный момент все остается на своих местах. Мы не пересматривали продолжительность пребывания для туристов в рамках безвизового режима», — сказал он.

Дипломат добавил, что Таиланд всегда будет рад российским путешественникам. Он также прокомментировал ужесточение контроля за соблюдением правил безвизового въезда и заявил, что меры не направлены против граждан определенной страны.

Ранее власти России и Таиланда начали обсуждение вопроса об использовании карт «Мир». Их уже принимают в 13 странах, в четырех из них — без каких-либо ограничений.