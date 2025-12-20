Карты «Мир» могут заработать в Таиланде

Власти России и Таиланда приступили к обсуждению вопроса об использовании российских карт «Мир». Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД Андрей Руденко.

«Переговоры продолжаются», — подчеркнул дипломат.

Отечественные карты уже принимают в 13 странах, причем в четырех без каких-либо ограничений. Это Абхазия, Белоруссия, Куба и Южная Осетия. С некоторыми ограничениями они действуют в Армении, Вьетнаме, Лаосе, Мьянме, Никарагуая, Таджикистане, Молдавии, Венесуэле и Казахстане.

Помимо Таиланда во внедрении российских карт заинтересованы власти Непала, Индонезии, Шри-Ланки, Пакистана и Малайзии. Власти Афганистана тоже задумались о приеме карт платежной системы «Мир», желая привлечь в страну российских туристов, сообщало издание Lenta.ru.

Российские карты «Мир» уже принимают для оплаты на Мальдивах. Туристы расплатились ими в одном из отелей на островах, комиссия за операцию составила 3%.