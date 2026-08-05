В АТОР назвали Турцию самым популярным направлением для россиян в 2026 году

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян назвал топ стран, которые привлекают больше всего туристов из России. Лидером остается Турция, пишет RTVI .

За первое полугодие 2026 года Турцию посетили 2,65 миллиона россиян — это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 2 миллиона человек выбрали пляжные курорты Антальи.

На втором месте по популярности находится Египет. С начала года страну посетили более 1 миллиона туристов из России, что превышает прошлогодние показатели более чем на 20%.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) восстанавливают свою привлекательность для российских туристов, несмотря на то что авиасообщение с этой страной было ограничено почти на четыре месяца. Местные власти и отельеры активно стимулируют спрос специальными предложениями и скидками. По прогнозам, по итогам лета турпоток в ОАЭ может достичь 1 миллиона поездок.

Тройку лидеров замыкает Вьетнам, который укрепил свои позиции: за первое полугодие республику посетили 740 тысяч россиян — это больше, чем за весь 2025 год.

Таиланд также остается популярным направлением: с начала года по середину июля страну посетили чуть более 1 миллиона россиян. Лидер среди курортов — остров Пхукет.

Растет спрос на Китай, особенно на остров Хайнань, который с начала года посетили 378 тысяч наших туристов — это на 70% больше, чем годом ранее.

Среди экзотических направлений выделяются Мальдивы: с начала года на острова приехали 180 тысяч россиян, что на 15% больше прошлогодних результатов.