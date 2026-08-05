В АТОР назвали Турцию самым популярным направлением для россиян в 2026 году
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян назвал топ стран, которые привлекают больше всего туристов из России. Лидером остается Турция, пишет RTVI.
За первое полугодие 2026 года Турцию посетили 2,65 миллиона россиян — это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 2 миллиона человек выбрали пляжные курорты Антальи.
На втором месте по популярности находится Египет. С начала года страну посетили более 1 миллиона туристов из России, что превышает прошлогодние показатели более чем на 20%.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) восстанавливают свою привлекательность для российских туристов, несмотря на то что авиасообщение с этой страной было ограничено почти на четыре месяца. Местные власти и отельеры активно стимулируют спрос специальными предложениями и скидками. По прогнозам, по итогам лета турпоток в ОАЭ может достичь 1 миллиона поездок.
Тройку лидеров замыкает Вьетнам, который укрепил свои позиции: за первое полугодие республику посетили 740 тысяч россиян — это больше, чем за весь 2025 год.
Таиланд также остается популярным направлением: с начала года по середину июля страну посетили чуть более 1 миллиона россиян. Лидер среди курортов — остров Пхукет.
Растет спрос на Китай, особенно на остров Хайнань, который с начала года посетили 378 тысяч наших туристов — это на 70% больше, чем годом ранее.
Среди экзотических направлений выделяются Мальдивы: с начала года на острова приехали 180 тысяч россиян, что на 15% больше прошлогодних результатов.