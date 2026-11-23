Таиланд стал самым востребованным направлением Юго-Восточной Азии на новогодние праздники у российских туристов: на него пришлось 12% зарубежных бронирований. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Второе место занял Китай с долей 4%, уступив лидеру в три раза. При этом интерес россиян к поездкам в КНР на зимние каникулы вырос за год на 35%.

На третьей строчке расположился Вьетнам с показателем 2% бронирований (+21% за год). Популярность Таиланда увеличилась на 10%. Индонезию для новогоднего отдыха выбрали 1,4% путешественников.

Сервис анализировал бронирования всех типов жилья с заездами в период с 31 декабря по 10 января.